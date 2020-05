In Danimarca tornano in classe anche i ragazzi delle superiori

Roma, 18 mag. (askanews) - Riaprono in Danimarca anche le scuole superiori. I ragazzi tornano in aula a Copenaghen con i genitori che li salutano felici all'ingresso sventolando la bandiere del Paese che è stato anche il primo in Europa a riaprire le elementari, già il 15 aprile.

Dopo quasi un mese di lezioni, comunque, la sperimentazione sembra funzionare perché non si sono registrati aumenti di contagio da coronavirus. Gli studenti però sono stati divisi in piccoli gruppi per cercare il più possibile di mantenere le distanze, non così facili da rispettare con i più piccoli, rigide regole per la sanificazione e l'igiene e ingressi e uscite scaglionati per evitare affollamenti.