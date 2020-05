Torna Harley Quinn in "Birds of Prey", dal 21 maggio

Roma, 19 mag. (askanews) - Margot Robbie torna più scatenata che mai in "Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn", che dal 21 maggio sarà disponibile per l acquisto in digitale su Apple Tv, YouTube, Google Play, Timvision, Chili, Rakuten Tv, PlayStation Store, Microsoft Film & Tv.

L'attrice australiana aveva conquistato il pubblico con il ruolo di Harley Quinn nel film "Suicide Squad" nel 2016. In "Birds of Prey" Robbie non solo riprende il personaggio dell'ex fidanzata di Joker, ma figura anche tra i produttori. Nel film sull eroina DC Comics diretto dalla regista Cathy Yan, il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis (interpretato da Ewan McGregor), e il suo zelante braccio destro Zsasz, prendono di mira la piccola Cass e la città viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya si incrociano, e l'improbabile quartetto non avrà altra scelta che allearsi per sconfiggere Roman. L'attrice ha detto: "È molto divertente, come stare sulle montagne russe. Volevamo che la gente assaporasse come può essere la vita vedendola dal suo punto di vista: imprevedibile, disordinata, incasinata, divertente, pericolosa, violenta, dolorosa, commovente, come il personaggio".

Tra i contenuti extra del film spiccano uno speciale dietro le quinte, interviste a cast e produttori, e un focus dedicato agli eccentrici costumi di Harley Quinn.