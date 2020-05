Spagna, manifestazione contro la proroga dello stato d'emergenza

Madrid, 21 mag. (askanews) - Il Governo spagolo di Pedro Sanchez ha chiesto e ottenuto una ulteriore proroga dello stato di emergenza di altre 2 settimane, ma il malumore nel paese cresce e dopo il voto centinaia di persone sono scese in piazza contro le limitazioni della libertà. I manifestanti hanno sfilato con la bandiera e le mascherine mantenendo le distanze di sicurezza, dopo settimane di incertezza e l'uso della mascherina è stato reso obbligatorio dal 20 maggio, nei luoghi pubblici, anche in strada, per ogni persona di età superiore ai sei anni. Una misura che si applica quando è impossibile mantenere una

distanza di sicurezza di almeno due metri dagli altri. In Spagna dell'inizio della pandemia daSARS-CoV-2 sono morte 27.778 persone.