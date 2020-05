Festa rinviata per Luciano Ligabue, 30 anni in un giorno nel 2021

Reggio Emilia, 21 mag. (askanews) - E' Luciano Ligabue a dare l'annucio ai suoi fan della nuova data della sua grande festa. A causa delle restrizioni legate alla pandemia di Covid-19 e in ottemperanza alle disposizioni governative, "30 Anni in un giorno", l evento live in data unica, inizialmente previsto il 12 settembre 2020 alla RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) per celebrare i 30 anni della straordinaria carriera di Luciano Ligabue, è stato rinviato al 19 giugno 2021.

"30 Anni in un giorno" (prodotto e organizzato da Riservarossa e Friends & Partners) inaugurerà la RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo), uno spazio totalmente nuovo e creato rigorosamente ad hoc per la musica con una capienza di massimo 100.000 spettatori e una pendenza del 5% per garantire una visuale e un acustica ottimali.

Luciano in questo video sui social ha poi voluto annunciare l'uscita di una sua auto-biografia e di tante sorprese che riguardano la musica.