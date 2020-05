La Milano che riapre: il video della Pelletteria Fontana

Milano, 22 mag. (askanews) - Il Covid-19 non è ancora sconfitto ma anche a Milano riaprono fra speranza e cautele le manifatture, come la storica Pelletteria Fontana di via Trebbia. Mascherine, misure di sicurezza, test sierologici, termoscanner, Fontana ha realizzato un video emozionale per celebrare l'occasione, invitando al senso di responsabilità e alla collaborazione.