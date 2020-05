È morto John Sloan, il professore di inglese più famoso d'Italia

Milano, 26 mag. (askanews) - È morto John Peter Sloan, 51 anni, il professore di inglese più famoso d'Italia. Ex frontman del gruppo rock The Max (con il quale arrivò nel nostro Paese nell estate del 1990, per una serie di concerti a Brera). Cominciò a insegnare l'inglese per necessità e divenne una vera e propria star. Dotato di una simpatia contagiosa e un capacità di insegnamento innata, nel 2011 a Milano aveva fondato la sua prima scuola, "John Peter Sloan - la Scuola", e nel 2013 aveva aperto una seconda sede a Roma, poi in Sicilia, a Menfi dove si era trasferito a vivere. Oltre alla musica, alla tv e al cinema, Sloan aveva inaugurato un metodo rivoluzionario di apprendimento dell'inglese attraverso i social.