Difesa, Guerini al Question time: sosterremo industria di settore

Milano, 27 mag. (askanews) - "Il governo italiano è pienamente consapevole delle capacità della nostra industria della Difesa e del suo ruolo come leva economica e precursore della ripresa e chiaramente intendiamo continuare a sostenere questo comparto mettendo in campo tutte le risorse necessarie per far fronte alle conseguenze dell emergenza Covid".

Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, rispondendo al question time alla Camera

"Il nostro obiettivo è individuare le azioni più efficaci a sostenere il comparto industriale, anche confrontandoci con l'Aiad (federazione Aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza) ed operando anche attraverso la rivisitazione delle priorità delle esigenze capacitive, nell'ottica di favorire, in questa delicata fase di rilancio, quelle più efficienti ai fini del sostegno all'industria della Difesa".