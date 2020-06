Al Colosseo senza folla, biglietti online e visita con guida

Roma, 1 giu. (askanews) - Dopo 84 giorni di chiusura per l'emergenza Covid, il primo giugno il Colosseo ha riaperto i suoi cancelli. Una riapertura contingentata, con obbligo di mascherina e termoscanner all'ingresso per i visitatori.

In questa prima fase, infatti, l'ingresso al monumento simbolo di Roma è consentita esclusivamente dal cosiddetto "Sperone Valadier" a singoli o a gruppi fino a 14 persone adeguatamente distanziate e accompagnate per tutto il percorso da una guida, con ingresso ogni 15 minuti. Con l'apertura alle 10.30, si stima che nel corso della giornata (fino alle 19.15, ultimo ingresso alle 18.15) saranno circa 200 le persone che avranno visitato il monumento.

"E' la prima volta che ci veniamo, il fatto che ci sia molta meno folla è l'ideale per visitare un luogo come questo, approfittiamo della minore affluenza per visitare un luogo importante", dice questo papà.

"Quindici anni che sto a Roma, visto che c'è poca gente ho colto l'occasione per visitare il Colosseo - aggiunge questo visitatore, sottolineando - Sono contento anche di questa fase in cui ancora non siamo inondati dai turisti e ci possiamo godere un po' Roma e poi se ritornano i turisti è un bene, perché il centro di Roma così vuoto è strano".

Obbligatoria la prenotazione dei biglietti online, mentre all'interno sono stati allestiti degli indicatori per i due percorsi disponibili "Il Colosseo si racconta" (circa 45 minuti) e "Il Colosseo Arena" (40 minuti, dopo le 14). novità di questa riapertura per portare più romani all'Anfiteatro Flavio, il biglietto pomeridiano ridotto o Art (Afternoon Reduced Ticket), a 9.50 euro invece dei 16 del biglietto ordinario.

Per ricordare le vittime dell'emergenza sanitaria, la sera prima della riapertura il Colosseo si è illuminato con i colori del tricolore, simbolo di coesione e condivisione.

I biglietti digitali sono acquistabili sul sito ufficiale www.parcocolosseo.it e sul sito del concessionario www.coopculture.it.