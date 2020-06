Covid-19, allarme liste d'attesa. "Così si rischia il caos"

Roma, 1 giu. (askanews) - Allarme liste d'attesa in ospedale. È quanto emerge da un'indagine svolta dalla Fondazione The Bridge, che sviluppa progetti d'intervento in ambito sociale e sanitario, per fare luce sulla percezione dei servizi sanitari in tempo di pandemia e aprire una riflessione su quanto potrebbe accadere nei prossimi mesi per quanto riguarda la gestione delle liste d'attesa.

Su un campione significativo di cittadini in tutto il territorio italiano, il 55% di chi presenta patologie croniche ha affermato di aver avuto difficoltà ad accedere ad accertamenti o esami, così come il 65% ha dichiarato di aver avuto tempi di attesa più lunghi. E solo in oncologia ci sono 4 milioni di prestazioni arretrate da erogare.

Rosaria Iardino, presidente di Fondazione The Bridge: "Già prima del lockdown la situazione delle liste d'attesa era particolarmente problematica, dopo il lockdown i dati di fondazione The Bridge ci dicono che oltre il 59% degli ospedali hanno rinviato operazioni e prestazioni. Quando questi problemi andranno ad accumularsi avremo un numero importante di prestazioni inevase. O ci sarà a quel punto un intervento forte, particolare e speciale da parte del governo o avremo delle situazioni in cui chi avrà una assicurazione privata potrà avere subito la sua prestazione e chi non ce l'avrà si vedrà rimbalzata di due anni la prestazione".