Mattarella allo Spallanzani: concerto per ringraziare personale

Roma, 2 giu. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto ringraziare il personale dell'Istituto Spallanzani di Roma, "punto di riferimento" per il Paese, ha detto, anche durante i periodi in cui l'attenzione mediatica non è puntata su di esso come è nell'emergenza Coronavirus.

Invitato a prendere la parola al termine del concerto organizzato per il 2 giugno, festa della Repubblica, il Capo dello Stato non si è sottratto e ha sottolineato "il significato di questa iniziativa, di questo appuntamento: il ringraziamento per lo Spallanzani, per i suoi medici, per tutto il suo personale, per i ricercatori, per tutto quanto si svolge qui di preziosa attività che in questo momento riceve una maggiore attenzione ma che anche nei momenti di minore attenzione è importante e preziosa per il nostro Paese".

"Desidero esprimere un sentimento di gratitudine: il lavoro che qui si svolge per il Paese è un punto di riferimento. Fa parte di una costellazione di attività scientifica, medica, di assistenza, di ricerca, di straordinario valore che pone il nostro Paese in posizione eminente nel concerto internazionale. Grazie per quanto fate, l'apprezzamento più alto della Repubblica, l'augurio per la vostra attività", ha concluso Mattarella.