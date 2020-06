Lo smart working e le vacanze: Alpitour lancia un nuovo format

Milano, 4 giu. (askanews) - Un progetto per unire vacanza e

lavoro, pensato espressamente per il periodo post Covid. La

catena VOIhotels del Gruppo Alpitour ha lanciato il pacchetto

"SMART WEEK", una settimana in un resort che propone una formula

speciale per chi vorrà coniugare le esigenze lavorative al

desiderio di vacanza.

"La storia, anche quella recente - ha detto Christian Catiello, direttore Organizzazione del Gruppo Alpitour - ci insegna come dalle crisi posso nascere delle belle opportunità, lo smart working è un esempio: una modalità di lavoro spesso osteggiata per motivi culturali, ma che esce rafforzata da questo particolare momento".

In sostanza si tratta di un pacchetto che comprende anche servizi utili allo svolgimento delle attività lavorative quotidiane, come la connessione ad alta velocità in camera, la possibilità di usufruire della consegna del pranzo, l'utilizzo gratuito di scanner e stampanti, il servizio di consegna e ritiro documenti e pacchi, coffee corner e camere disposte in aree particolarmente riservate per favorire concentrazione e garantire una maggiore tranquillità.

"L'iniziativa SMART WEEK - ci ha spiegato Paolo Terrinoni, amministratore delegato di VOIhotels - vuole estendere l'esperienza dello smart working casalingo in un contesto di vacanza. Credo che porti con sé diverse positività; innanzitutto è positiva per le persone, che lavorando in un contesto di vacanza possono trarne beneficio per il benessere personale e familiare. In secondo luogo è positiva per le aziende e infine è positiva per le destinazioni turistiche del Sud".

Primo resort coinvolto nel progetto è il VOI Arenella di Siracusa, in Sicilia, dove Alpitour ha riservato una settimana speciale per i propri dipendenti.

"Una settimana - ha aggiunto Catiello - nella quale un'intera porzione del villaggio sarà dedicata ai colleghi del Gruppo, che insieme ai loro famigliari e a condizioni agevolate potranno essere i primi fruitori di una nuova modalità di vivere la vacanza insieme a un lavoro smart".

Insomma, l'epoca del Covid sta cambiando profondamente molti aspetti della nostra vita, compreso il tema delle vacanze. Anche perché il comparto del turismo è tra quelli che hanno sofferto di più l'emergenza dei mesi scorsi, ma agli operatori più importanti non manca la voglia di immaginare nuovi formati e nuovi progetti. Come la SMART WEEK, che parte dal 27 giugno.