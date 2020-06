Governo, Renzi: voteremo nel 2023, non vedo cambi di governo

Roma, 4 giu. (askanews) - Voteremo nel 2023. Lo ha assicurato Matteo Renzi. Il Leader di Italia Viva lo ha detto nel corso della presentazione del suo libro 'La mossa del cavallo' alla Galleria Borghese a Roma. "Visto che voteremo nel 20203, c'è da rimettere mano alle regole del gioco. Serve una leadership consolidata dal voto diretto", ha dichiarato.

Secondo il leader di Italia viva non ci si può più affidare a "Procedure arcaiche" e tantomeno alla "democrazia sondaggistica, quella secondo la quale vince chi è più forte nei sondaggi".

"Non è questa la mossa del cavallo. La mossa del cavallo è parlare di come l'Italia smette di utilizzare il dibattito post- coronavirus in una chiave difensiva e inizia a giocare all'attacco"

"Noi condividiamo l'impianto di quanto detto dal presidente del Consiglio al 95%. Noi diamo disponibilità ampia a condizione che premier e maggioranza scelgano la politica e non il populismo", ha concluso Renzi.