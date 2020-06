La grande musica live riparte dalle Marche con Dardust

Milano, 4 giu. (askanews) - Dardust mercoledì 3 giugno ha tenuto un inedito concerto in diretta streaming dalla suggestiva Area Archeologica "La Cuma" situata nel territorio della piccola ma incantevole Monte Rinaldo in provincia di Fermo.

Un evento dal valore significativo e, come d'incanto, il viaggio nello spazio di Dardust ("Lost in space") in Piano Solo, diventa anche un mirabile viaggio nel tempo. Complice la scenografia naturale di uno dei siti archeologici più importanti del nostro Paese.

L'incontro delle note di Dardust con le colonne e i capitelli del Santuario Tardo Repubblicano de "La Cuma" di Monte Rinaldo è stato reso possibile grazie all'intuizione e dalla lungimiranza del Sindaco Gianmario Borroni e con la collaborazione e la preziosa disponibilità della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche che ha subito colto la perfetta simbiosi tra la storia e la bellezza del luogo e l'arte straordinaria di un Dardust meravigliosamente "Lost in Space".

L'evento punta a una valorizzazione integrata e alla promozione condivisa del patrimonio culturale del territorio.