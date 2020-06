Jabil, l'azienda revoca i 190 licenziamenti a Marcianise (Ce)

Milano, 4 giu. (askanews) - "Con l'azienda ci siamo chiariti e abbiamo parlato diverse volte al telefono, l'ultima 2 giorni fa e abbiamo raggiunto insieme questo risultato, tutelando 190 lavoratori e le loro famiglie, una cosa importante per l'Italia e il meridione. Investiremo nella formazione di questi lavoratori e li aiuteremo anche a trovare anche una nuova ricollocazione".

Nessuno perderà il lavoro nello stabilimento Jabil di Marcianise, in provincia di Caserta. La multinazionale americana che si occupa di componentistica elettronica ha revocato i 190 licenziamenti minacciati a febbraio 2020, appena esplosa la pandemia di Covid-19 in Italia con il conseguente lockdown, annunciando ora il ricorso a 5 settimane di Cassa integrazione straordinaria.

Lo ha ribadito lo stesso ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo recatasi in visita a Marcianise.

"Abbiamo un accordo sottoscritto punto per punto - ha precisato - seguiremo tutta la fase di ricollocazione. Abbiamo già convocato azienda e sindacati per martedì prossimo (9 giugno, ndr) alle 17. Continua l'impegno per preservare i posti di lavoro e per trovare delle occasioni lavorative buone per questi lavoratori affinché posano mantenere i loro livelli occupazionali così com'erano prima".

Il ministro è stato accolto con applausi e riconoscenza dai lavoratori della Jabil che le hanno regalato anche un mazzo di fiori ringraziandola per il suo contributo nella trattativa.