Bill Gates dona 100 milioni di dollari per vaccino anti Covid-19

Milano, 5 giu. (askanews) - Bill Gates ha annunciato che la sua fondazione donerà 100 milioni di dollari per il vaccino contro il Covid-19. Lo ha fatto durante il summit, in corso virtualmente a Londra, dell'alleanza globale per i vaccini, a cui ha promesso ulteriori fondi.

"La nostra fondazione ha promesso 1,6 miliardi di dollari per aiutare l'alleanza a continuare il suo lavoro per altri 5 anni. Inoltre la fondazione è orgogliosa di sostenere l'impegno per un vaccino contro il Covid-19 con 100 milioni di dollari, per contribuire ad assicurarsi che quando il vaccino sarà scoperto, sia accessibile a tutti quelli che ne hanno bisogno, a partire da chi lavora nella sanità e dalle popolazioni ad alto rischio".

Per Gates la soluzione è avere fabbriche in tutto il mondo che producano il vaccino in grado di produrre 1 o 2 miliardi di dosi all'anno.