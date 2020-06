Mascherina e seno scoperto, la manifestazione a Parigi della Peta

Parigi, 5 giu. (askanews) - Le attiviste delle Peta sono tornate in piazza a Parigi scoprendo il seno ma indossando le mascherine per protestare contro i metodi di allevamento dei bovini da latte e la sofferenza imposta agli animali.

(come ricorda) Secondo l'associazione ambientalista nell'industria casearia le mucche sono inseminate artificialmente e i vitellini sono allontanati dalla madre il giorno dopo la loro nascita. I vitelli sono sfruttati per la loro carne, mentre le vitelle sono condannate alla stessa triste sorte delle loro madri venendo poi uccise da adulte, quando non sono più in grado di fornire abbastanza latte per essere redditizie.