Covid-19, nuovi contagi salgono: +518 (+402 in Lombardia)

Milano, 5 giu. (askanews) - Impennata del numero di nuovi casi di Covid-19: nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 518 in tutta Italia, contro i 177 del giorno prima. Di questi 402 sono in Lombardia, contro gli 84 di 24 ore prima. Un andamento altalenante che sembra dipendere solo dal numero di tamponi: più se ne fanno, più positivi si trovano: i numeri odierni si riferiscono ai risultati di quasi 20mila tamponi, contro i 3400 di 24 ore fa. La seconda regione più colpita è il Piemonte, con 49 casi, poi Emilia Romagna con 17, 14 in Liguria.

Nelle ultime 24 ore sono morte di Covid 85 persone. Continuano a scendere i ricoverati in terapia intensiva che attualmente sono 316 in tutta l'Italia, di cui 120 in Lombardia. I guariti, insieme che comprende anche le persone dimesse dall'ospedale, sono oltre 1.800. I positivi al coronavirus in Italia attualmente sono 234.531.