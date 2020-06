A New York riapre metropolitana con mascherine e distanziamento

New York, 9 giu. (askanews) - La città di New York, epicentro della pandemia di Covid-19 negli Stati Uniti, ha ripreso a pieno ritmo il servizio della sua metropolitana per permettere ai lavoratori essenziali di tornare al lavoro.

"Vogliamo essere sicuri che i riders abbiano tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per garantire la loro sicurezza", ha affermato la presidente del Nyc Transit Sarah Feinberg.

Nelle stazioni metropolitane della città, sono a disposizione gel igienizzanti e maschere, che vengono distribuite ai passeggeri, mentre marcatori sono stati disegnati a terra per ricordare a tutti di mantenere il distanziamento sociale.