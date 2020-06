GB, Filippo spegne 99 candeline in isolamento con Elisabetta II

Londra, 10 giu. (askanews) - Novantanove anni e non sentirli. Filippo, principe consorte dalla longevità da record per la storia britannica, celebra il suo 99esimo compleanno con la moglie, la regina Elisabetta II, confinato al castello di Windsor, a causa della nuova pandemia di coronavirus.

I due per colpa del Covid 19 sono rimasti in isolamento insieme nella residenza e hanno trascorso più tempo sotto lo stesso tetto di quanto non lo abbiano mai fatto in molti anni. La coppia reale, sposata da 73 anni, è stata fotografata la scorsa settimana in piedi fianco a fianco. Lei indossava un abito Angela Kelly a motivi floreali e la spilla con diamanti Cullinan V.

L'account Instagram della corona ha condiviso una serie di toccanti foto della coppia per celebrare l'augusto genetlìaco. Le foto includono quelle del Principe Filippo in uniforme da ufficiale di marina (quando stregò la giovane Elisabetta) e al lavoro alla sua scrivania in uno dei palazzi reali. L'unico altro membro della famiglia che compare nell'album personale è il figlio maggiore, il Principe Carlo, con il quale il festeggiato ha avuto un rapporto molto complesso negli anni, ma resta il primo in ordine di successione per la corona. Anche se alla luce della longevità della coppia reale, ci vorrà del tempo. Direbbe Wiston Churchill: "Una mela al giorno toglie il medico di torno: basta avere una buona mira".