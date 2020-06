In Kosovo studenti entrano a scuola con "doccia" disinfettante

Pristina, 10 giu. (askanews) - In Kosovo, gli alunni dell'ultimo anno del ciclo primario, che hanno tra i 14 e i 15 anni, tornano sui banchi di scuola per prepararsi all'esame finale. Visiere protettive e uso di gel igienizzante all'ingresso, sono tra le misure adottate per continuare a contrastare la diffusione del coronavirus.

Qui siamo nella scuola Faik Konika a Pristina, dove si entra passando sotto una porta che spruzza vapori disinfettanti su tutto il corpo.

L'insegnante di matematica, Ibe Gashi Demolli, racconta:

"In confronto al normale apprendimento, questa forma di apprendimento è un po' più difficile perché bisogna ancora rispettare le distanze. Ma in confronto alla distanza che avevamo quando non avevamo gli studenti vicino a noi, è più facile in confronto alle piattaforme online, dove abbiamo avuto dei problemi e non riuscivamo a vedere tutti gli studenti su Zoom".

Sull'uso dei dispositivi di protezione individuale, lo studente Albanit Nika commenta:

"È difficile abituarsi alle mascherine. Ma dato che sono per la nostra protezione e il bene delle nostre famiglie, penso che sia meglio avere le mascherine, che non averle".