Il parco divertimenti Disneyland California riapre dal 17 luglio

Maxi operazione antidroga tra Italia e Olanda: numerosi arresti

Roma, 11 giu. (askanews) - Maxi operazione antidroga della Polizia di Stato di Trieste e Udine in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Umbria e Liguria, e in Olanda, in collaborazione con le autorità del Paese. Provvedimenti di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari nei confronti di numerose persone, indagati a vario titolo dei delitti di associazione, importazione, trasporto e ...