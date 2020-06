Animal Equality, video shock: polli bruciati e ustionati

Roma, 11 giu. (askanews) - Immagini scioccanti, queste, di un allevamento di polli, con l'orrore legalizzato delle "fabbriche di carne".

Il video, diffuso e realizzato in esclusiva da Animal Equality, con il media spagnolo P blico, mostra le crudeltà degli allevamenti intensivi di polli in Spagna, una situazione molto simile a quella documentata dai nostri investigatori anche in Italia.

Animali che non riescono a stare in piedi a causa delle enormi dimensioni che hanno raggiunto in soli 30 giorni; polli completamente bruciati e ustionati a causa dell'ammoniaca emanata dal terreno per via dell accumulo di feci e deiezioni mai pulite; affollamento; animali morti abbandonati di fianco ai compagni ancora vivi; aria irrespirabile a causa dell'alta concentrazione di ammoniaca; abbeveratoi completamente ammuffiti; animali agonizzanti che cadono sotto il proprio peso e non riescono a raggiungere gli abbeveratoi, morendo di fame e di sete; assenza totale di luce naturale.