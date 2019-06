Colori e divertimento all'anteprima italiana di Toy Story 4

Roma, 19 giu. (askanews) - L'incredibile atmosfera di Toy Story 4, ricca di colori, giochi e tanto divertimento, ha fatto da cornice all'anteprima italiana della nuova avventura Disney e Pixar, in arrivo nelle sale il 26 giugno. Protagonisti della serata, i voice talent italiani del film: Luca Laurenti, voce del cucchiaio-forchetta usa e getta Forky, Corrado Guzzanti che interpreta il giocattolo anni '70 Duke Caboom, Rossella Brescia, ballerina volante nel parco giochi dei bambini.

Il duo musicale Benji & Fede è presente nel film con uno speciale cameo e l'interpretazione di una nuova versione dell'iconico brano firmato da Randy Newman "Hai un Amico in Me" ("You've Got a Friend in Me") che accompagna i titoli di coda del film.

Tornano inoltre Massimo Dapporto, storica voce dello Space Ranger Buzz Lightyear, e Riccardo Cocciante, ancora una volta interprete della canzone "Hai un Amico in Me" ("You ve Got a Friend in Me"), presente nel film insieme al nuovissimo brano "Non Permetto" ("I Can t Let You Throw Yourself Away").

In sala la proiezione del film è stata anticipata da una performance esclusiva di Benji & Fede sul palco con Riccardo Cocciante per interpretare insieme il celebre brano che da sempre accompagna le avventure di Toy Story.