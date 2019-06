Nissan Leaf apre le porte ai visitatori del Parco Valentino

Torino, 21 giu. (askanews) - Avvicinare il grande pubblico alla mobilità elettrica e sostenibile. è l'obiettivo di Nissan che al Parco Valentino, il Salone dell'auto di Torino, offre ai visitatori la possibilità di vedere dal vivo per la prima volta in italia la Leaf Nismo rc progettata per la pista e di provare la sorella stradale, l'auto 100% elettrica più venduta a livello globale che sviluppa il concetto di Nissan intelligent mobility, la visione di mobilità del futuro (sostenibile, intelligente e connessa) della casa giapponese. come ha spiegato il direttore comunicazione di Nissan Italia, Luisa Di Vita, le Leaf saranno a disposizione dei visitatori con personale qualificato Nissan a illustrare il funzionamento delle esclusive tecnologie tra cui l'e-pedal, il sistema che permette di accelerare, frenare e fermare il veicolo utilizzando un singolo pedale.