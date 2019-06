Francia, Elton John all'Eliseo, per lui la Legione d'Onore

Parigi , 22 giu. (askanews) - Legione d'onore per Elton John. In una cerimonia all'Eliseo, in occasione della Festa della Musica di Parigi, il presidente francese Emmanuel Macron ha consegnato alla popstar britannica la massima onorificenza dello Stato francese affermando che il cantante 72enne è un'"icona".

La cerimonia si è svolta alla presenza di una ventina d'invitati tra cui il marito di Elton John David Furnish e i loro due figli. Elton John, che è attivamente impegnato nelle campagne par la lotta all'Aids, sta svolgendo in queste settimane il suo tour d'addio alle scene "Farewell Yellow Brick Road", che giovedì ha fatto tappa nella capitale francese.

"Grazie signor Presidente, è davvero un onore per me, vi sono grato. Amo la cultura francese, lo stile di vita e il popolo francese", ha detto il cantante britannico