WeFly! Team e Aeronautica militare insieme per superare barriere

Guidonia, 22 giu. (askanews) - L'Aeronautica Militare e il Wefly! Team per la prima volta insieme per un grande evento di volo dedicato al superamento delle barriere. L'aeroporto militare di Guidonia, in provincia di Roma, sede del 60esimo stormo e del Centro di Volo a vela dell Aeronautica Militare, è stato teatro della giornata "Pilota per un giorno". Un evento in cui le persone in carrozzina hanno potuto provare l'emozione di alzarsi in volo con i piloti e gli aeroplani del WeFly! Team, l'unica pattuglia aerea al mondo in cui due dei tre piloti sono "disabili". Un modo per mostrare a tutti che, con il dovuto impegno e la giusta motivazione, tutte le difficoltà nella vita possono essere affrontate e superate e anche la disabilità piuttosto che un limite può diventare un opportunità.

Il WeFly! Team è nato nel 2007 e da allora, come portavoce della Federazione nazionale piloti disabili "Baroni Rotti", porta il tricolore italiano nei più importanti air show di tutto il mondo, riscuotendo ovunque consensi e successo.