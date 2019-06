Zoda mostra carattere con l'album d'esordio "Ufo"

Milano, 24 giu. (askanews) - Un disco di esordio con molto carattere, Zoda è appena uscito con l'album Ufo, anticipato dal singolo "Luna e sole". Col suo lavoro racconta come vede la vita.

"Sicuramente in modo diverso da tutti gli altri, c'è questo alieno che poi fondamentalmente sarei io, che si trova in questo ambiente senza riconoscersi negli altri e in quello che gli altri vivono. Vive il mondo con una maggiore sensibilità e gli sembra di vedere tutto in bianco e in nero.

Classe 1996, Zoda nasce come youtuber, videomaker e attore per poi dedicarsi alla musica.

"E' sempre stata una cosa che ha coinvolto la mia vita, ma alla musica non ho dedicato il mio tempo negli anni passati, è servito un cambiamento della mia vita e determinate esperienze che mi hanno fatto venire voglia di mettermi in gioco sotto quel punto di vista, nonostante abbia frequentato ambienti come discoteche jam session, freestyle è una cosa che è uscita nel momento in cui stavo più soffrendo".

Zoda è impegnato in un instore tour che lo vedrà attraversare tutto lo stivale per firmare le copie di "UFO" ai fan.