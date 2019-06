Emis Killa, online il video ufficiale di "Tijuana"

Roma, 24 giu. (askanews) - È online da oggi il video ufficiale di "Tijuana", il nuovo singolo di Emis Killa, estratto dal repack "Supereroe Bat Edition" (Carosello Records).

Il video, diretto da Marc Lucas e Igor Grbesic, è stato girato tra le vie di Procida, in una calda giornata estiva. La bella Tijuana passeggia sull'isola, dove il tempo sembra essersi fermato, si muove sinuosa tra vie strettissime sovrastate da balconi pieni di panni stesi. Il paesaggio è quello tipico di un borgo marittimo, porticcioli gremiti di piccole barche attraccate e gli anziani che, seduti all'aperto, giocano a carte per ingannare il tempo e il caldo. Tijuana incanta tutti con la sua bellezza fatta di solarità, sorrisi ma anche di sguardi maliziosi, l'ultimo dei quali prima di andare via in compagnia delle sue amiche, in chiusura di clip, è rivolto proprio a Emis Killa.

Il brano è il secondo estratto da "Supereroe Bat Edition", che oltre a contenere le tracce dell album disco d'oro "Supereroe", come "Fuoco e Benzina", "Rollercoaster" e "Claro" feat. Vegas Jones e Gemitaiz, include il nuovo singolo "Tijuana".