Per celebrare tutti i volti delle Quinte classi del liceo "Città di Piero" di Sansepolcro ecco la canzone che sta spopolando sul web. Si intitola "MA-TU-RI-TA'?" ed è stata scritta dal prof di italiano e latino Andrea Franceschetti con la musica di Michele Braganti, studenti di 4B. "Non sarà l’Esame che vi eravate immaginati, ma sarà di certo la Maturità che resterà nella Storia e nella storia della vostra vita... Nel video scorrono i volti dei ragazzi che stanno per affrontare l'esame più intenso della loro carriere scolastica. E allora forza, tutti a cantare: "In che stato, in che stato, in che stato, / ti presenti all’Esame di Stato?..."