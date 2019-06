(Agenzia Vista) Modena, 26 giugno 2019 Autonomia, Bonaccini: "Stanco di questo balletto e chiacchiericcio, ci devono coinvolgere" Il presidente della Regione Emilia Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, a margine della presentazione delle carte di pagamento in braille da parte di Bper: "Sono stanco di questo balletto e chiacchiericcio. Ci dissero 12 mesi fa che di lì a poco sarebbe stata concessa l'autonomia, ma siamo ancora qui ad attendere e mi pare che anche ieri sia ripreso lo scontro dentro al Governo e quindi un nulla di fatto. Ora leggo che vogliono trovare una soluzione ma mi viene da sorridere perché vorrei ricordare che le parti sono 2 e se vogliono trovare una soluzione devono sedersi ad un tavolo con noi che siamo parti in causa; non pensino di dire da soli cosa si fa e cosa no" / courtesy E'Tv Bologna Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev