(Agenzia Vista) Lampedusa, 26 giugno 2019 Sea Watch, Magi a Lampedusa: "Si interrompe farsa di Stato disumana e sadica" "Questa mattina sono arrivato a Lampedusa per seguire da vicino l'evolversi della situazione e testimoniare vicinanza alle vittime di quella che è ormai una farsa di Stato disumana e sadica. Carola Rackete, capitana della Sea Watch ha deciso di dirigersi verso la costa e mettere in salvo le 42 persone soccorse al largo della Libia. Rischia il sequestro della nave e una multa fino a 50 mila euro, ma l'ingresso della Sea Watch nelle acque territoriali italiane è l'unico esito coerente con il senso di umanità e con le norme internazionali e nazionali sul salvataggio della vita in mare. Con il tempo ciò emergerà con chiarezza." Così Riccardo Magi, deputato radicale di +Europa, in un video su facebook. Fonte: Facebook/Riccardo Magi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev