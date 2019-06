(Agenzia Vista) Roma, 27 giugno 2019 Ong, Delmastro (Fdi): "La Procura della Repubblica sequestri i loro aerei" "La Procura della Repubblica sequestri gli aerei delle Ong". Così il Deputato di Fratelli d'Italia Andrea Delmastro Delle Vedove, intervenuto in seguito al deposito di un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per denunciare alle Autorità giudiziarie gli aerei delle ONG per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev