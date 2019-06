(Agenzia Vista) Roma, 27 giugno 2019 Cyber security, un asset fondamentale per la sicurezza nazionale. Lo speciale A Roma la tavola rotonda “Cyber Defence & Cyber Threat Intelligence. Cyber security e ruolo del settore privato nell’interesse nazionale”, promossa da Assocomunicatori e Deepcyber, in partnership con Crowdstrike e EclecticIQ, a cui hanno partecipato esponenti delle Istituzioni, della Difesa e dell’industria. Nel corso di essa è emerso che, nell’ambito della sicurezza sul web, la collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale al fine di garantire una maggiore efficacia nella protezione dei dati. La conferenza ha messo in luce che in Italia sono presenti imprese, grandi e piccole, molto competenti e, in virtù di questo, è indispensabile sviluppare un ecosistema italiano per la tutela della sicurezza nazionale. Alla tavola rotonda sono intervenuti anche l'On. Francesco Zicchieri, Segretario della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Nunzia Ciardi, Direttore del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, e Gerardo Costabile, CEO e Founder di Deepcyber. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev