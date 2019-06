Il manichino di Salvini sfila al Milano Pride, il suo creatore: “Temevo me lo sequestrassero”

'Grazie Carola', lo striscione al Gay Pride di Milano per la capitana della Sea Watch

(Agenzia Vista) Milano, 29 giugno 2019 "Grazie, thank you, gracias, shukran Carola". Si è svolto lungo le vie del centro la parata del Milano Pride partita nel primo pomeriggio da piazza Duca d'Aosta in stazione Centrale ed è sfilata verso piazza Venezia dove si concluderà con un concerto. Prevista un edizione record con oltre 250 mila presenze Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev