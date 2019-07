(Agenzia Vista) Roma, 02 luglio 2019 La partita dell'umanita', Pezzopane (PD) reagiamo all'indifferenza Un nuovo appuntamento nell'ambito del percorso delle Buone Azioni alla base delle attività dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia, a sostegno di iniziative sociali e umanitarie. Sabato 6 Luglio 2019, ore 17.30 presso lo Stadio Comunale Domenico Mammoliti (via Gioberti, snc – Fonte Nuova) andrà in scena il triangolare di calcio spettacolo tra ItalianAttori – ARGOS Soccer TEAM Forze di POLIZIA (Ambasciatori di Pace decreto Universal Peace Federation – Ambasciatori del Fair Play e della Legalità decreto Comitato Nazionale Italiano Fair Play) e Tor Lupara Calcio (calcio a 11 con tempi ridotti come da regolamento). L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza alla famiglia della piccola Chiara Giuliani, bambina non vedente e affetta da tetraplegia, per sostenerla nel suo lungo percorso neuro-riabilitativo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev