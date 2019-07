Migranti, Salvini: “Sono lasciato solo, chiederò intervento ministro difesa ed economia”

Alan Kurdi, Salvini: “Nave tedesca, li portiamo in autobus dentro l'ambasciata”

(Agenzia Vista) Milano, 06 luglio 2019 “Io non autorizzo niente, piuttosto li portiamo in autobus dentro l'ambasciata tedesca, non siamo una discarica”. Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini durante una diretta Facebook. _Courtesy Faecbook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev