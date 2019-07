Migranti, Zingaretti: "Bisogna riformare Dublino, il resto pagliacciate"

(Agenzia Vista) Liguria, 08 luglio 2019 "Saluto e applaudo il nuovo presidente del Parlamento europeo, iscritto al Partito democratico che, nel discorso di insediamento, ha ricordato quanto sia importante riformare Dublino, perche' altrimenti tutto il resto sono delle pagliacciate. Come una pagliacciata e' dire che questo governo ha risolto il problema degli sbarchi. Se non erro, ancora questa mattina ci sono stati sbarchi sulle coste". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, a margine di una tappa del suo 'Viaggio per l'Italia', alla Culmv di Genova. Il leader del Pd ha poi ricordato che sulla Sea Watch 3 "c'erano tre parlamentari a cominciare, dal capogruppo, per tutti e tre i giorni" / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev