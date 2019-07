Infrastrutture, Meloni: "Toninelli unico ministro delle Infrastrutture al mondo a bloccarle tutte"

Sud, Meloni: "Non serve elemosina di Stato ma poter competere ad armi pari"

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2019 Sud, Meloni: "Non serve elemosina di Stato ma poter competere ad armi pari" "Non serve elemosina di Stato al Sud ma poter competere ad armi pari". Queste le parole del presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, oggi a Catania per partecipare all’evento “è sempre più blu”, in cui si ufficializza il passaggio del sindaco, Salvo Pogliese, da Forza Italia a ...