Maltempo a Numana, sul fondo del mare un cimitero di ombrelloni e sdraio

Incendio alla Coop di Sasso Marconi, i dipendenti di una ditta spengono le fiamme

(Agenzia Vista) Sasso Marconi, 13 luglio 2019 Intorno alle 20:50 è scoppiato un incendio alla Coop di Sasso Marconi (BO). Le fiamme hanno divorato i carrelli depositati in uno dei ricoveri esterni alla struttura, nel parcheggio. Le fiamme sono state spente dai dipendenti di una ditta vicina e da cittadini che hanno utilizzato idranti. Poi i Vigili del Fuoco hanno messo tutto in sicurezza. Non si ...