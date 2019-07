Sea Watch, Lollobrigida (FdI): “Francia di Macron rispetti l'Italia, paese sovrano”

Sea Watch, la protesta di Fratelli d'Italia sotto l'ambasciata francese

(Agenzia Vista) Roma, 13 luglio 2019 Una delegazione di FdI in piazza Farnese, dove ha manifestato per “ribadire che l'Italia è uno Stato sovrano e che non si può calpestare la dignità nazionale come Parigi” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev