Torino perde Salone Auto, Appendino: “Non intendo andare avanti con freno a mano tirato”

(Agenzia Vista) Torino, 15 luglio 2019 "Ringrazio Guido per il prezioso lavoro svolto in questi tre anni ma ci sono momenti in cui ognuno deve assumersi le responsabilità di ciò che dice, anche in contesti non formali". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino, in Consiglio comunale. _Courtesy Facebook Appendino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev