Pil, Tria: “Stime crescita valide ma restano rischi”

(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2019 "Alla luce del difficile quadro internazionale le previsione di crescita del Pil italiano contenuta nel Def, lo 0,2% per il Pil reale e l'1,2% per quello nominale, restano valide seppure permangono rischi al ribasso connessi anche agli andamenti registrati per altri partner europei". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione _Courtesy SenatoWebTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev