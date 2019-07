Mafia, arresti tra Palermo e New York Colpiti i clan Inzerillo e Gambino, le intercettazioni

(Agenzia Vista) Palermo, 17 luglio 2019 Dall´alba di oggi, più di 200 uomini della Squadra Mobile di Palermo, del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e del Federal Bureau of Investigation (FBI) di New York, stanno eseguendo numerosi provvedimenti restrittivi, disposti dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Palermo, nei confronti di altrettanti esponenti e sodali del mandamento mafioso di Passo di Rigano, che dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori aggravato, concorrenza sleale aggravata dal metodo mafioso ed altro. _Courtesy Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev