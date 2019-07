(Agenzia Vista) Strasburgo, 17 luglio 2019 Migranti, Bartolo (PD): "A Lampedusa ho visto l'orrore puro, non sapete di cosa parlate" "A Lampedusa ho visto l'orrore puro, non sapete di cosa parlate". Così l'europarlamentare del Partito Democratico Pietro Bartolo, intervenuto in Aula al Parlamento Europeo di Strasburgo durante un dibattito sull'assistenza umanitaria nel Mediterraneo. /courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev