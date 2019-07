Anniversario morte Borsellino, le immagini della strage di via D’Amelio

(Agenzia Vista) Palermo, 19 luglio 2019 Si sono aperte le celebrazioni per il ventisettesimo anniversario della strage di via D'Amelio in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta della polizia di Stato Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. Per il primo anno non ci sarà Rita Borsellino, morta lo scorso ferragosto. Le immagini sono state registrate pochi istanti dopo l'esplosione della bomba quel 19 luglio del 1992 / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev