(Agenzia Vista) Veneto, 19 luglio 2019 Autonomia, Zaia: "Una presa in giro, queste farse non ci piacciono" "Una presa in giro, queste farse non ci piacciono". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta gli esiti del vertice sull’Autonomia tenutosi a Palazzo Chigi. Fonte: Facebook/Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev