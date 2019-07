(Agenzia Vista) Baykonur, 20 luglio 2019 Il lancio della Soyuz con a bordo Luca Parmitano, partita la missione Beyond Il momento del lancio della Soyuz MS-13, che in sei ore porterà l'astronauta Luca Parmitano sulla Stazione Spaziale Internazionale. Per l'astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), a bordo con l'americano Andrew Morgan e il russo Alexander Skvortsov, comincia così la missione Beyond, "Oltre", nella seconda parte della quale sarà al comando, primo italiano e terzo europeo ad avere questo ruolo. /courtesy Twitter Nasa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev