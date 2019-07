Esplode l'asfalto, ecco come rifanno le strade negli USA

(Agenzia Vista) Virginia, 23 luglio 2019 Esplode l'asfalto, ecco come rifanno le strade in USA Ecco come si rifà una strada negli USA. Il video pubblicato dal Virginia Department of Transportation mostra le immagini dei lavori sulla Route 29, a Vint Hill, nello Stato del Virginia, una serie di esplosioni che sbriciolano l'asfalto. Fonte: Virginia Department of Transportation Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev