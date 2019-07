Caso Siri, Di Maio: “Non ho ragione di dubitare di Salvini, va fatta chiarezza”

(Agenzia Vista) Napoli, 23 luglio 2019 "Ho letto un'intercettazione in cui si dice che il M5s rompe le scatole per non dire un'altra cosa, ferma emendamenti che dovevano servire a fare business, noi orgogliosamente siamo rompiscatole”. Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio a margine del suo intervento al Giffoni Film Festival. _Courtesy Facebook Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev