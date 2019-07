Autonomia, De Luca: “Con spesa storica si cristallizza divario nord e sud, inaccettabile”

Roma, Parigi, New York: giornate di caldo record

Roma, 23 lug. (askanews) - Ondata di caldo africano sull'Italia proveniente dal deserto algerino con temperature che toccano picchi di 40 gradi in molte regioni. Colpiti principalmente il Nord, gran parte del Centro e la Sardegna. A Roma la temperatura è arrivata a 37 gradi. Ma non va meglio nel resto d'Europa. Si soffre l'afa con temperature vicine o sopra i 40 gradi anche in Francia, Belgio, ...